मुंबई-मडगाव ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस २० डब्यांची करा : कोकणातील रेल्वे प्रवाशांची रेल्वे बोर्डाकडे मागणी
मुंबई-मडगाव ‘वंदे भारत’ २० डब्यांची करा
कोकणातील रेल्वे प्रवाशांची रेल्वे बोर्डाकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मुंबई-मडगाव मार्गावर धावणाऱ्या ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेसची वाढणारी प्रवासीसंख्या लक्षात घेता या गाडीतील डब्यांची संख्या २० पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे. सध्या ही गाडी केवळ आठ डब्यांसह धावत असल्याने अनेक प्रवाशांना आरक्षण मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
कोकण विकास समितीचे जयवंत शंकर दरेकर यांनी रेल्वे मंडळाला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की ही रेल्वेगाडी सुरू झाल्यापासून प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे; मात्र इतकी लोकप्रिय सेवा असूनही ती अजूनही केवळ ८ डब्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. भारतीय रेल्वेतील अनेक ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाड्या ९० टक्क्यांहून अधिक प्रवासीभार असताना १६ किंवा २० डब्यांसह चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे मुंबई-मडगाव ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेसचीही क्षमता वाढवणे आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
तसेच नांदेड-मुंबई आणि सोलापूर- मुंबईदरम्यान धावणाऱ्या ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाड्या नांदेड विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याने मुंबईतील पिटलाइन, तसेच देखभाल क्षमतेत लक्षणीय मोकळीक निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुंबई-मडगाव ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेससाठी २० डब्यांचा संच उपलब्ध करून देणे शक्य असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कोकण मार्गावरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे मंडळाने तसेच संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांनी या गाडीची क्षमता तातडीने वाढवून २० डब्यांसह कायमस्वरूपी चालवावी, अशी मागणी कोकण विकास समितीने केली आहे.
