छोट्या लेखक-चित्रकार भावंडांनी साकारली ''नोव्हेअर''ची साहसकथा!
मुंबई, ता. १ : ‘इन द मिडल ऑफ नोव्हेअर’ या आकर्षक साहसकथेवर आधारित पुस्तकाचा प्रकाशन कार्यक्रम मुंबईत यशस्वीरीत्या पार पडला. हे पुस्तक बाललेखक अरहम बागवान याने लिहिले असून, अश्मिरा बागवान हिने पुस्तकातील चित्रे रेखाटली आहेत. मुंबईतील डॉमिनिक सॅव्हियो विद्यालय, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व) येथे शाळेच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाने दोन्ही भावंडांच्या सर्जनशीलतेचा उत्सव साजरा केला.
कार्यक्रमाला विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व शिक्षणतज्ज्ञांची मोठी गर्दी लाभली. शाळेचे व्यवस्थापक फादर सॅव्हियो डिसोझा यांच्या हस्ते आणि सेकंडरी विभागाच्या प्राचार्या मोनिका फुर्ताडो, प्रायमरी विभागाच्या प्राचार्या शलाका जॉन, प्री-प्रायमरी विभागाच्या प्राचार्या विनिफ्रेड फेरोआ, स्पेशल शाळेच्या प्रमुख सुहासिनी डी. घोंगे, शाळेच्या पर्यवेक्षिका शीबा साजू आणि सीआरसी समन्वयक सुवर्णा सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. या मान्यवरांनी पुस्तकातील साहस, डायनोसॉर आणि अंतराळ अन्वेषण यांचे मिश्रण असलेल्या कल्पनाशक्तीपूर्ण कथनाची प्रशंसा केली. पुस्तकातील दोलायमान चित्रांमध्ये अंतराळवीर एका अनपेक्षित जंगलात शक्तिशाली स्टेगोसॉरसचा सामना करताना दाखवले आहेत. शिक्षिका नॅन्सी स्वामी व शिक्षक नवनाथ ढोमसे यांनीही आपल्या भाषणात पुस्तकाची विशेष स्तुती केली.
इयत्ता सहावीत शिकणारा अरहम बागवान याची मूळ कथा आणि बारावी विज्ञान शाखेची विद्यार्थिनी अश्मिरा बागवान हिची पुस्तकातील आकर्षक चित्रे यांनी उपस्थितांना भारावून टाकले. दोघांच्या कामाने समवयस्क विद्यार्थ्यांना लेखन व चित्रकला क्षेत्रात पुढे येण्यास प्रेरणा मिळाली, असे मान्यवरांनी या वेळी त्यांच्या भाषणात नमूद केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हेडगर्ल सुरभी पुल्ली यांनी केले.
घाटकोपर पूर्वेतील १९७० च्या दशकापासून कार्यरत असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या डॉमिनिक सॅव्हियो विद्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेला बळ देण्याची परंपरा कायम ठेवली आहे. विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील हा नवोन्मेष शाळेच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने एक उज्ज्वल पाऊल आहे.
