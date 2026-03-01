ई-चालान संपात मालवाहतूक आणि शाळेय बस संघटना सहभागी होणार
ई-चलानविरोधात गुरुवारी संप
मालवाहतूक, शालेय बस संघटनांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : महाराष्ट्र ट्रान्स्पोर्टर्स अॅक्शन कमिटीच्या गुरुवार (ता. ५)पासून सुरू होणाऱ्या ई-चलानविरोधातील संपाला आता मुंबईची सर्वांत मोठी ट्रान्स्पोर्ट संघटना बॉम्बे गुड्स ट्रान्स्पोर्ट असोसिएशन (बीजीटीए) आणि महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशननेही पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. यामुळे मुंबईत मालवाहतूक आणि विद्यार्थ्यांच्या शालेय वाहतुकीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
ई-चलान प्रणालीतील त्रुटींमुळे वाहनमालक त्रस्त झाले आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता ९० दिवसांत कोर्टात केस न पाठवणे, अस्पष्ट फोटोंवर दंड लावणे, स्कूल बससह ट्रक, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि अवजड वाहनांवर जाचक दंड आकारणे, यावर वाहनचालकांची नाराजी आहे.
बीजीटीएने आज व्यवस्थापकीय समितीच्या बैठकीत एकमताने संपाला पाठिंबा दिला. संघटनेचे अध्यक्ष महावीर गुप्ता म्हणाले, की हा संप बेकायदा ई-चलान, अवास्तव दंड, वाहन फिटनेससाठी विलंब आणि ट्रक ऑपरेशन्समधील अडचणीविरोधात आहे. आमच्या सहभागामुळे देशभरातील मालवाहतुकीवर परिणाम होईल. तसेच जेएनपीएतील कार्गोला त्याचा फटका बसेल. तर ट्रॅफिक पोलिसांना लक्ष्य दिल्याने ट्रकला लक्ष केले जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
- अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
