मुंबईत रंगांची उधळण; कोळीवाड्यांसह उपनगरांत धुळवळीचा जल्लोष
मुंबईत रंगांची उधळण
कोळीवाड्यांसह उपनगरांत धुळवळीचा जल्लोष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : मुंबईत मंगळवारी रंगांचा सण ‘धुळवड’ मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. सकाळपासूनच मुंबईच्या गल्लीबोळात आणि सोसायट्यांमध्ये अबालवृद्धांनी रंगांची उधळण करत एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. मुंबईच्या ऐतिहासिक कोळीवाड्यांमध्ये तर या उत्सवाचा एक वेगळाच थाट पाहायला मिळाला.
वरळी, माहीम, वर्सोवा आणि ससून डॉक यांसारख्या पारंपरिक कोळीवाड्यांमध्ये सकाळपासूनच ढोल-ताशांचा आवाज घुमत होता. कोळीबांधव आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत एकत्र येत, ‘होळी रे होळी, पूर्णाची पोळी’ म्हणत नाचताना दिसले. कोळीवाड्यांमधील गजबज इतकी होती की, तिथला उत्साह पाहून परदेशी पर्यटकही थबकले आणि त्यांनी या रंगांच्या खेळात सहभाग घेतला. मासेमारी व्यवसायाला सुट्टी देऊन संपूर्ण कोळी समाज आज रंगांत न्हाऊन निघाला होता.
उपनगरांमध्येही सकाळपासूनच तरुणाईचे जथ्थे रस्त्यावर उतरले होते. सोसायट्यांच्या आवारात ‘रेन डान्स’ आणि डीजेच्या तालावर मुंबईकर थिरकताना दिसत होते. विशेषत दादर, गिरगाव आणि विलेपार्ले भागात सकाळपासूनच गर्दी होती. यंदा मुंबईकरांनी रासायनिक रंगांऐवजी नैसर्गिक रंग आणि गुलालाला अधिक पसंती दिली, ही एक सकारात्मक बाब ठरली.
थंडाई आणि पुरणपोळी
रंगांच्या खेळानंतर ठिकठिकाणी थंडाई आणि पुरणपोळीचा आस्वाद घेताना नागरिक दिसत होते. धुळवडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी शहरात चोख बंदोबस्त ठेवला होता. मद्यप्राशन करून गाड्या चालवणाऱ्यांवर आणि हुल्लडबाजी करणाऱ्यांवर पोलिसांची करडी नजर होती. जागोजागी नाकाबंदी करण्यात आली होती. जेणेकरून सणाचा आनंद विरजण पडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. संध्याकाळपर्यंत हा उत्साह कायम होता. एकूणच, कडक उन्हाची तमा न बाळगता मुंबईकरांनी आजचा दिवस रंगात पूर्णपणे बुडून साजरा केला.
