एआयच्या बाता करणाऱ्या सरकारला मेळघाटातील समस्या सोडवता येत नाहीत : यशोमती ठाकूर यांची टीका
यशोमती ठाकूर यांची सरकारवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : महायुती सरकारचे मेळघाटकडे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. मेळघाटात आदिवासी बांधवांसाठी महत्त्वाचा सण असलेल्या होळीच्या तोंडावर आदिवासी बांधवांचे मनरेगाच्या रोजगाराचे हक्काचे पैसे सरकारने थकवले. मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. ज्या हरीसाल गावाचा सरकारने डिजिटल व्हिलेज म्हणून गाजावाजा केला, तिथे साधी फोनला रेंज येत नाही अशी परिस्थिती आहे. एआयच्या बाता करणाऱ्या भाजप महायुती सरकारला मेळघाटातील समस्या सोडवता येत नसल्याची टीका काँग्रेस नेत्या, माजी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केली.
