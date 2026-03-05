वर्षा उसगावकर यांच्यासह चौघांची आर्थिक फसवणूक
वर्षा उसगावकर यांच्यासह चौघांची आर्थिक फसवणूक
निर्मात्याविरोधात गुन्हा दाखल
मुंबई, ता. ५ ः अभिनेत्री वर्षा उसगावकर, मृणालिनी जांभळे यांच्यासह चौघांची ४७ लाख रुपयांना आर्थिक फसवणूक केल्याच्या आरोपात शिवाजी पार्क पोलिसांनी निर्माते व बांधकाम व्यावसायिक अविनाश जाधव यांच्याविरोधात नुकताच गुन्हा नोंदवला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्री मृणालिनी जांभळे यांच्या तक्रारीनुसार ही कारवाई करण्यात आली. जांभळे यांच्या तक्रारीनुसार जाधव यांच्याशी त्या परिचित होत्या. तसेच त्यांच्या ‘आई मला मारू नकोस’ या चित्रपटात कामही केले होते. २०१९ मध्ये जाधव यांनी प्रत्यक्ष भेट घेत पनवेल येथील जमिनीचे प्लॉटिंग आणि उरण येथील इमारत बांधकाम प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अर्थसहाय्य मागितले. या बदल्यात नफ्यात हिस्सेदारी आणि वर्षभरात मुद्दल परत देईन, असा शब्द दिला. जांभळे यांनी या व्यवहाराबाबत भाऊ मंदार जांभळे, मैत्रीण वर्षा उसगावकर यांना सांगितले. वर्षा यांनी आपल्या एका मैत्रिणीस या व्यवहाराची कल्पना दिली. चौघांनी मिळून जाधव यांना ४७ लाख रुपये दिले. या व्यवहाराचा करार करण्यात आला आणि जाधव यांनी पोस्ट डेटेड चेकही दिले. मात्र, किरकोळ रक्कम परत केल्यानंतर त्यांनी उर्वरित पैसे देणे टाळले. ते सतत संपर्क क्रमांक बदलत होते. अलीकडेच त्यांचे डोंबिवली येथील निवासस्थान गाठून त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली असता त्यांनी असमर्थता दर्शविली. अखेर जांभळे यांनी तक्रार दिली. त्या आधारे गुन्हा नोंदवल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
