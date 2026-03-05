विजयदुर्ग-मुंबई रो-रो फेरी रद्द; अपघात की तांत्रिक बिघाड
- देवगडजवळ अडचण; प्रवाशांचे आरक्षण पैसे परत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई-विजयदुर्ग यादरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या रो-रो फेरीसेवेची गुरुवारी नियोजित फेरी रद्द करण्यात आली. बोटीला किरकोळ अपघात झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली असली तरी सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बिघाड झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे नेमके कारण काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विजयदुर्ग-मुंबई मार्गावरील रो-रो फेरी देवगड परिसरात असताना बोटीमध्ये अडचण निर्माण झाल्याचे लक्षात आले. सुरक्षेच्या कारणास्तव पुढील प्रवास न करता फेरी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बोट सुरक्षितपणे मुंबईत दाखल झाली असून, कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान झाल्याची माहिती नाही.
दरम्यान, या घटनेशी संबंधित एक व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रो-रो बोट समुद्रात उभी दिसत असून, तिच्या बाजूला एक लाकडी बोट लागलेली दिसते. त्या लाकडी बोटीत तीन ते चार व्यक्ती दिसत असल्याचेही व्हिडिओत दिसून येते. त्यामुळे रो-रो बोटीचा अपघात झाला का, की केवळ तांत्रिक बिघाडामुळे ती थांबवावी लागली, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.
सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र बोटीला तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून फेरी रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. या फेरीसाठी आधीच आरक्षण केलेल्या प्रवाशांना पूर्ण रक्कम परत करण्यात आली आहे. बोटीची तपासणी करण्यात येत असून, पुढील फेऱ्या नियोजित वेळापत्रकानुसार सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
