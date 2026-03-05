दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेल्या तरुणास अटक
दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असलेल्या तरुणास अटक
अन्य दोघांकडे चौकशी सुरू
मुंबई, ता. ५ : राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) कुर्ला, गोवंडीतून ताब्यात घेतलेल्या तरुणांपैकी एकाला बुधवारी गैरकृत्ये प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) अटक केली. अयान शेख असे तरुणाचे नाव असून तो अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी असल्याचे समजते.
एटीएसने या संशयिताकडून जप्त केलेल्या लॅपटॉप, मोबाईलसह अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये पाकपुरस्कृत जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनांशी संपर्क, प्रचार, प्रसाराची संबंधित ‘डिजिटल रोडमॅप’ सापडल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. कुर्ला गोवंडीतील काही तरुण दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात असून ऑनलाइन प्रचार साहित्याचा प्रसार आणि माथी भडकावून तरुणांच्या भरतीप्रक्रियेत सहभागी असल्याची गोपनीयता एटीएसला प्राप्त झाली होती. त्यानुसार सोमवारी संध्याकाळी या भागात वास्तव्य करणाऱ्या तीन तरुणांच्या निवासस्थानी छापे घालण्यात आले. तीन संशयित तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यातील शेखव्यतिरिक्त अन्य दोन तरुणांकडे चौकशी सुरू असल्याचे समजते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.