कांदिवलीतील शताब्दी रुग्णालयात सफाई कर्मचाऱ्यासोबत छेडछाड; कर्मचारी निलंबित
सफाई कर्मचाऱ्यासोबत छेडछाड; कर्मचारी निलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयात एका महिला सफाई कर्मचाऱ्यासोबत छेडछाड झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ६) समोर आली आहे. रुग्णालयातील एका कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्याने चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घटनेनंतर पीडित महिलेने रुग्णालय प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली आहे. आरोपी कर्मचाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त असलेल्या हाउसकीपिंग विभागातील महिला कर्मचाऱ्याला आरोपीने झाडू मागण्याच्या बहाण्याने ब्लड बँकेच्या खोलीत बोलावले. खोलीचे दार बंद करून त्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. महिलेने त्याला विरोध करत रुग्णालय प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली. रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. अजय गुप्ता यांनी सांगितले, की पीडितेकडून लेखी तक्रार प्राप्त झाली आहे. तक्रार मिळताच संबंधित कर्मचाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच प्रकरणाची चौकशी रुग्णालयाच्या पाॅश (प्रीव्हेन्शन ऑफ सेक्सुअल हॅरेशमेंट) समितीकडे सोपवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पीडितेच्या आईने सांगितले, की या घटनेबाबत रुग्णालय प्रशासनासोबतच स्थानिक पोलिस ठाण्यातही तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. या घटनेमुळे कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले, की चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आरोपी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. कांदिवली पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किरण सोनकवडे यांनी सांगितले, की या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
