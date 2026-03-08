समूह पुनर्विकासाला सरकारच्या उच्चाधिकार समितीचा ग्रीन
आदर्शनगर, वांद्रे रिक्लेमेशन, एसपीव्ही नगरच्या
समूह पुनर्विकासाला उच्चाधिकार समितीचा ग्रीन सिग्नल
- बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या नियुक्तीसाठी म्हाडा लवकरच निविदा काढणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : वांद्रे रिक्लेमेशन, वरळी येथील आदर्शनगर आणि अंधेरीच्या सरदार वल्लभाई पटेल (एसपीव्ही) नगरच्या सुमारे २०० एकरांवरील समूह पुनर्विकास प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने हिरवा कंदील दिला आहे.
म्हाडाचा लेआऊट असलेल्या या तिन्ही ठिकाणांच्या भूखंडांवर असलेल्या इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याबाबतचा आराखडा म्हाडाने तयार करून उच्चाधिकार समितीला पाठवला होता. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्याला मंजुरी दिली असून, त्याबाबतचे इतिवृत्त तयार झाल्यानंतर म्हाडाकडून बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या नियुक्तीसाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित तिन्ही ठिकाणच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.
वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटरचा (९८ एकर) भूखंड असून, त्यावर १,६८८ कुटुंबे आहेत. आदर्शनगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर (१७ एकर) क्षेत्र असून, ८६३ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. तर सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (अंधेरी पश्चिम) येथे सुमारे ७० एकराचे क्षेत्र असून, तेथे ४,९७३ फ्लॅट्सचा पुनर्विकास आवश्यक आहे. त्याच्या समूह पुनर्विकासाला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर म्हाडाने आराखडा तयार करून उच्चाधिकार समितीला सादर केला होता. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत त्याला मंजुरी दिली असल्याची माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी दिली. त्यामुळे आता बांधकाम आणि विकास संस्था (सी अँड ए) च्या नियुक्तीसाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, गेल्या वर्षभरात म्हाडाने सी ॲण्ड एच्या माध्यमातून गोरेगाव पश्चिममधील मोतीलालनगर, काळा चौकी येथील अभ्युदयनगर, शीव येथील गुरू तेग बहादूर नगर आणि वेसाव्यातील आरामनगरचा पुनर्विकास हाती घेतला आहे.
उच्चाधिकार समितीत कोण?
म्हाडाच्या वसाहतीचा बांधकाम आणि विकास संस्थेच्या माध्यमातून पुनर्विकास करताना त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समिती नेमली आहे. या समितीत गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त यांचा समावेश आहे.