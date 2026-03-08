समृद्धी महामार्गावर अपघात, मृत्यूंत वाढ
समृद्धी महामार्गावर अपघात, मृत्यूंत वाढ
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर घट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर २०२५मध्ये अपघात आणि मृत्यूंच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर मात्र एकूण अपघातांमध्ये किरकोळ घट झाली. महाराष्ट्र महामार्ग पोलिसांच्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे.
समृद्धी महामार्गावर २०२५मध्ये १८५ अपघात नोंदवले गेले, जे २०२४च्या १३७ अपघातांपेक्षा ३५ टक्के जास्त आहेत. यातील प्राणघातक अपघातांची संख्या ९६ वरून १२८पर्यंत वाढली असून, ३३ टक्के वाढ दर्शविते. मृत्यूंची संख्या १२६ वरून १५२ झाली असून, २१ टक्क्यांची वाढ आहे. नागपूर शहराला मुंबईशी जोडणाऱ्या या ७०० किलोमीटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गावर वेगमर्यादेचे उल्लंघन, अंधार, खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा अभाव आणि चालकांच्या घाईमुळे अपघात वाढत आहेत, असे पोलिसांचे मत आहे. दुसरीकडे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर २०२५मध्ये एकूण अपघातांमध्ये घट झाली असली तरी किरकोळ अपघात वाढले आहेत. या ९४ किलोमीटर मार्गावर टोल शुल्क वसुली चांगली होत असून, सुरक्षिततेसाठी कॅमेरे आणि पेट्रोलिंग वाढवले आहे. त्याचाही फायदा होत असल्याचे दिसून येत आहे.
