पालिका शाळांना ‘सुरक्षेचे कवच’
३०० कोटींच्या योजनेतून २४ तास पहारा, सीसीटीव्हीसोबत मनुष्यबळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता कायमचा मार्गी लागणार आहे. पालिकेने मुंबईतील सर्व विभागांमधील शाळांसाठी ‘हाउसकीपिंग आणि सुरक्षा मदतनीस’ पुरवण्यासाठी मोठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुमारे ३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च करून शाळांच्या सुरक्षेला एक नवीन कवच दिले जाणार आहे.
अनेक शाळांमध्ये तीन शिफ्टमध्ये (२४ तास) अटेंडंट आणि मदतनीस तैनात केले जाणार आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी शाळांच्या मालमत्तेचे संरक्षण होईल आणि दिवसा विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. शाळेच्या मुख्य गेटवर अभ्यागतांची नोंद करणे, अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश नाकारणे आणि विद्यार्थ्यांच्या येण्या-जाण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित मॅनपॉवर पुरवली जाणार आहे.
केवळ स्वच्छताच नाही, तर शाळेच्या आवारात वावरणाऱ्या लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी हे मदतनीस वॉचडॉग म्हणून काम करतील. विशेषतः प्राथमिक शाळांमधील मुलांच्या सुरक्षिततेवर अधिक भर दिला जाणार आहे. पालिकेच्या शाळांमध्ये बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसोबतच आता प्रत्यक्ष मानवी सुरक्षेचे बळ मिळाल्याने शाळांचा परिसर ‘सेफ झोन’ ठरणार आहे.
कंत्राटदारांसाठी पालिकेच्या अटी
- चारित्र्य पडताळणी : शाळेत तैनात केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पोलिस पडताळणी अनिवार्य असेल. कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला शाळेत प्रवेश मिळणार नाही.
- प्रशिक्षण : आपत्कालीन परिस्थितीत (उदा. आग लागणे किंवा अपघात) मुलांचे संरक्षण कसे करावे, याचे प्राथमिक प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना असणे आवश्यक आहे.
- शिस्त आणि गणवेश : सर्व सुरक्षा मदतनीस ओळखपत्रासह पूर्ण गणवेशात असणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून त्यांची ओळख पटवणे सोपे जाईल.
- गेल्या काही काळातील घटना पाहता, शाळांमधील सुरक्षेबाबत पालक चिंतेत होते. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे आता खासगी शाळांच्या धर्तीवर पालिकेच्या शाळांमध्येही कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे पालकांचा पालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक वाढण्यास मदत होईल.
प्रमुख वैशिष्ट्ये
२४ तास पहारा, प्रवेशद्वारावर नियंत्रण, मदतनीसांची नियुक्ती, सीसीटीव्ही आणि मनुष्यबळाचे समन्वय.
