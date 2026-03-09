म्हाडाच्या एफसीएफएस घरांना पसंती
म्हाडाच्या एफसीएफएस घरांना पसंती
दोन दिवसांत ५४ घरांची विक्री; वडाळ्याच्या २७ घरांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कोट्यवधी रुपयांच्या घरात किमती असल्याने वारंवार लॉटरीत समावेश करूनही विक्री न झालेल्या घरांचा म्हाडाने प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य (एफसीएफएस) या तत्त्वावर ११८ घरांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याला इच्छुकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, दोन दिवसांत तब्बल ५४ घरांची विक्री झाली. त्यामध्ये सर्वाधिक वडाळा येथील २७ घरांची विक्री झाली असल्याचे समोर आले आहे.
म्हाडाने काढलेल्या लॉटरीत दोन वेळा समावेश करूनही विविध कारणांमुळे विक्री न झालेल्या ताडदेव, भायखळा, लोअर परळ, वडाळा, जुहू, कांदिवली, मालवणी येथील ११८ घरांचा प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वाने विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार ऑनलाइन अर्ज नोंदणी आणि अनामत रक्कम भरण्याच्या प्रक्रियेला १७ फेब्रुवारीला तर सदनिका निश्चितीला ४ मार्चला सुरुवात झाली आहे. लाॅटरीशिवाय मुंबईत घराचे स्वप्न पहिल्यांदाच पूर्ण होणार असल्याने अर्जदारांचा या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
सुरुवातीच्या दोन दिवसांत ५४ घरांची निश्चिती झाली आहे. म्हणजेच या अर्जदारांनी ४८ तासांच्या आत घराच्या विक्री किमतीच्या १० टक्के रक्कम भरली आहे. त्यामुळे त्यांना म्हाडाकडून तात्पुरते देकार पत्र येईल.
तीन महिन्यांत उर्वरित रक्कम भरावी लागणार
अर्जदाराला तात्पुरते देकारपत्र दिल्यानंतर तीन महिन्यांत (९० दिवसांत) घराची उर्वरित रक्कम भरणे आवश्यक आहे. या कालावधीत रक्कम न भरल्यास आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ घेऊन व्याजासह रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. तरीही पैसे न भरल्यास घराचे वितरण रद्द करण्यात येईल. तात्पुरते देकारपत्र दिल्यानंतर एखाद्या अर्जदाराने घर नाकारले तर घराच्या विक्री किमतीच्या एक टक्के रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम अर्जदाराला परत करण्याची तरतूद आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.