गारगाई धरण प्रकल्पाचा खर्च वाढला
स्थायी समितीत आज प्रस्ताव; हजारो झाडे बाधित होण्याची शक्यता
मुंबई, ता. १० : गेल्या १५ वर्षांपासून गारगाई धरण प्रकल्पाची चर्चा सुरू असून, या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ३,००६ कोटी होती. मात्र आता या प्रकल्पाचा खर्च ३,२७६ कोटी इतका दर्शवण्यात आला आहे. त्यामुळे गारगाई धरण प्रकल्पाच्या खर्चात १७१ कोटींनी वाढ झाली आहे, तर विविध करांसह या प्रकल्पाची किंमत ५,३९६ कोटींवर गेली आहे. बुधवारी (ता. ११) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यात मुंबईला ४,५०० दशलक्ष लिटर पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे गारगाई धरण प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मागील १५ वर्षांपासून या प्रकल्पाची चर्चा आहे. मात्र, प्रथमच स्थायी समितीत या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
गारगाई धरण प्रकल्प हा ८४४ हेक्टर जागेवर होणार असून, या धरण प्रकल्पात विविध प्रकारची एकूण तीन लाखांहून अधिक झाडे बाधित होणार आहेत. बाधित होणारी झाडे पाहता तेवढीच नवीन झाडांचे रोपण राज्यातील अन्य जिल्ह्यात केले जाणार असून, त्यासाठी जागा अंतिम होत आहे. गारगाई नदीवर ६९ मीटर उंचीचे आणि ९७९.४ मीटर लांबीचे धरण बांधणे तसेच गारगाई ते मोडकसागर जलाशय दरम्यान १.६ किमी लांबीचे जलवहन बोगद्याचे बांधकाम यासह अन्य कामे केली जाणार असून, त्यासाठी एका कंपनीची निवड केली आहे. या प्रकल्पासाठी कंपनीकडून एकूण तपशीलवार अंदाजित मूळ रक्कम तीन हजार २७६ कोटी ७५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. २०२० मध्ये स्थायी समितीने दिलेल्या मंजुरीवेळी एकूण प्रकल्प खर्च तीन हजार १०५ कोटी रुपये होता. मात्र, या खर्चात आता वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विविध कर आणि अन्य कामासहित या प्रकल्पाची एकूण किंमत पाच हजार ३९६ कोटी ४३ लाख रुपयापर्यंत गेला आहे.
बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी ५०० कोटी!
या धरण प्रकल्पाच्या कामात प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसनही असून, त्याची किंमत ही ४५० ते ५०० कोटी रुपये आहे. ती यामध्ये नमूद केलेली नाही. त्यामुळे गारगाई धरण प्रकल्प खर्च वाढणार आहे. गरगाई धरण बांधण्यासाठी तीन ते चार वर्षे लागणार आहेत.
असा होणार प्रकल्प (कोटीत)
कार्यालयीन अंदाजित रक्कम ३,००६
कंत्राटदाराने उद्धृत केलेली रक्कम ३,३३४
वाटाघाटीनंतर अंतिम उद्धृत रक्कम
धरणाचे बांधकाम - १,७७६
अनुषंगिक कामे - १२०
बोगद्याचे काम - ४००
पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेचे काम १३३
