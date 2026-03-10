मुंबईच्या वेशीवर आता ‘स्मार्ट’ स्वागत! वाशी, ऐरोली, मुलुंड नाक्यांवर सर्वसुविधायुक्त संकुले उभारणार; महापौरांकडून स्थळ पाहणी
मुंबईच्या वेशीवर आता ‘स्मार्ट’ स्वागत!
वाशी, ऐरोली, मुलुंड नाक्यांवर सर्व सुविधायुक्त संकुले उभारणार; महापौरांकडून स्थळ पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई महानगराच्या प्रवेशद्वारांचे रूप पालटणार आहे. वाशी, ऐरोली आणि मुलुंड या नाक्यांवर केवळ भव्य कमानीच नव्हे, तर नागरी सुविधांनी सज्ज अशी अद्ययावत संकुले (हब) उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महापौर रितू तावडे यांनी मंगळवारी (ता.१०) प्रत्यक्ष घटनास्थळांची पाहणी केली. या प्रकल्पाद्वारे पर्यटकांना सुविधा देण्यासोबतच महापालिकेचा महसूल वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मुंबईत प्रवेश करताना शहराची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक ओळख अधोरेखित करणारे ‘घड्याळ मनोरे’ आणि प्रवेशद्वारे उभारली जातील. महापौरांनी स्पष्ट केले, की ही संकल्पना केवळ सुशोभीकरणापुरती मर्यादित नसून, तेथे सर्वसमावेशक युटिलिटी हब विकसित केले जाणार आहे. या माध्यमातून विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधादेखील येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कोळी बांधव, महिला बचत गट आणि इतर व्यावसायिकांसाठी हक्काची विक्री दालने सुरू केली जातील. वाहनतळ, महिला-पुरुषांसाठी स्वतंत्र वातानुकूलित प्रसाधनगृहे आणि विश्राम कक्षही असेल. हरित क्षेत्र, उद्याने आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांचादेखील समावेश असेल.
प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा
डिजिटल होर्डिंगच्या माध्यमातून पालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन मिळणार आहे. दहिसर नाक्यापाठोपाठ आता वाशी, ऐरोली आणि मुलुंड नाक्यांची पाहणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी लवकरच सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल. प्रशासनाने कालबद्ध आखणी करून हा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावा, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले.
या पाहणी दौऱ्यावेळी सहआयुक्त (परिमंडळ ५) देवीदास क्षीरसागर, उपआयुक्त (उद्याने) अजितकुमार आंबी, कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव, सहाय्यक आयुक्त उज्ज्वल इंगोले (एम पूर्व), योगिता कोल्हे (टी विभाग) यांच्यासह एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
