ॲम्यूझमेंट पार्क उद्योगाला सरकारी सवलती आवश्यक
अध्यक्ष अंकुर महेश्वरी यांचे मत
मुंबई, ता. ११ : भारतातील ॲम्युजमेंट पार्क उद्योग हा सध्या आयात प्रवण असून, निर्यात प्रवण होण्याची त्याच्यात क्षमता असल्याने त्यासाठी सरकारने सवलती द्याव्यात, असे त्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष अंकुर महेश्वरी यांनी सकाळला सांगितले.
इंडियन असोसिएशन ऑफ अम्युजमेंट पार्क अँड इंडस्ट्रीजचे २४ वे प्रदर्शन मंगळवार (ता. १०) पासून सुरू झाले असून, यात १५ देशांचे २१० प्रदर्शक सहभागी झाले आहेत. ॲम्युजमेंट पार्क क्षेत्राची भारतीय बाजारपेठ १५ हजार कोटींची असून, ती पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची होणार आहे. पुढील वर्षी या अधिवेशनाची व्याप्ती ३० टक्के वाढेल, असेही महेश्वरी म्हणाले. या क्षेत्रातील उपकरणांसाठी भारतीय ॲम्युजमेंट पार्क चालक अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरच अवलंबून आहेत. मात्र, हा उद्योग भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाढला, तर भारत निर्यातदार होईल. त्यासाठी सरकारने अनुदाने, पीआयएल योजना, सवलती दिल्या पाहिजेत. सरकारने या क्षेत्राला गंभीरपणे घ्यावे. सध्या हे क्षेत्र १० लाख प्रत्यक्ष रोजगार देत असून, येत्या पाच वर्षांत आणखीन पाच लाख प्रत्यक्ष रोजगार देण्याची त्याची क्षमता आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीही होते, असेही त्यांनी दाखवून दिले.
या क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक करावी लागेल. त्याला सरकारने अनुदाने द्यावीत. संघटित क्षेत्रात हे मनोरंजन क्षेत्र पूर्णपणे सुरक्षित आहे. असंघटित क्षेत्रात अपघात होत असतात, पण आम्ही सुरक्षा उपाययोजनांचे प्रशिक्षण आमच्या सदस्यांना देतो. सगळ्या राइड्समध्ये ठरलेली मानके पाळली जातात. आमचे सुरक्षाविषयक नियमही असून, ते पाळले तर सुरक्षेचा कुठलाही मुद्दा येणारच नाही. असंघटित क्षेत्राने सुरक्षाविषयक नियम पाळायची गरज आहे, असेही महेश्वरी यांनी सांगितले.
