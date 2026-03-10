मध्य रेल्वेतील मुख्य विद्युत वितरण अभियंत्यास लाच घेताना अटक; १.४७ कोटींची मालमत्ता जप्त

मध्य रेल्वेतील अभियंत्यास लाच घेताना अटक
सीबीआयच्या कारवाईत १.४७ कोटींची मालमत्ता जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मध्य रेल्वेतील मुख्य विद्युत वितरण अभियंतापदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक केली. या कारवाईत दोन खासगी व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली आहे. तपासादरम्यान सुमारे १.४७ कोटी रुपयांची रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि गुंतवणुकीची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
सीबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय रेल्वे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा २००३ बॅचचे अधिकारी रमेश कुमार चौवे हे मध्य रेल्वेत मुख्य विद्युत वितरण अभियंता म्हणून कार्यरत होते. सुमारे ४०.५४ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. संबंधित निविदा एका खासगी कंपनीला देताना संगनमत करून ४० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. ही रक्कम निविदेच्या एकूण किमतीच्या सुमारे एक टक्के असल्याचे सांगितले जाते.
तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने सापळा रचून कारवाई केली. या कारवाईत चौवे यांना १० लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयीन कक्षातून आणखी १० लाख रुपये जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात संबंधित कंपनीशी जोडलेल्या अंशुल वर्मा आणि कनय वर्मा या दोन खासगी व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली आहे.
पुढील तपासादरम्यान सीबीआयने मुंबई, नवी मुंबई आणि कर्जत परिसरातील आरोपींशी संबंधित पाच ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यात चौवे यांच्या निवासस्थानी ९०.७९ लाख रुपये रोख, २४१.३० ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि २,५७७ ग्रॅम चांदीचे दागिने (सुमारे ४२.५२ लाख रुपये किमतीचे) तसेच विविध गुंतवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. तसेच कार्यालयीन कक्षातून ३.८५ लाख रुपये रोखही जप्त करण्यात आले.
या कारवाईत एकूण सुमारे १.४७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे सीबीआयने स्पष्ट केले असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
