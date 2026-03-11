पोलिस उपहारगृहांना युद्धाची झळ
मुंबई, ता. ११ : व्यावसायिक वापराचा गॅस सिलिंडर पुरवठा विस्कळित झाल्याने मुंबई पोलिसांची सुमारे १२ उपाहारगृहे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यातील काही उपाहारगृहे बुधवारी अर्ध्यावरच बंद करण्यात आली. गुरुवारी ती सुरू होतील; मात्र यामध्ये नाश्त्यापासून जेवणापर्यंतचा भरगच्च मेनू उपलब्ध असेल, याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे इतरांप्रमाणे पोलिसांनाही सर्व काही सुरळीत होईपर्यंत घरचा जेवणाचा डबा आणावा लागणार आहे.
पोलिस आयुक्तालयासह विविध आस्थापनांमध्ये पोलिसांची १२ उपाहारगृहे आहेत. पोलिस कल्याण विभागामार्फत ती चालवली जातात. बुधवारी आयुक्तालयातील उपाहारगृहात फक्त डाळ-भात आणि चहा केला गेला. हे जिन्नस संपताच उपाहारगृह बंद करण्यात आले. साधारण हीच परिस्थिती आझाद मैदान पोलिस ठाणे आवारातील उपाहारगृहाची होती. एरव्ही आयुक्तालयातील उपाहारगृहात नाश्ता, शाकाहारी, मांसाहारी जेवण, निरनिराळे अन्नपदार्थ असा भरगच्च मेनू शिजवले जात आणि रात्री १०च्या आसपास उपाहारगृह बंद केले जात होते. बुधवारी व्यावसायिक वापराचे गॅस सिलिंडर उपलब्ध न झाल्याने जेथे फक्त डाळ-भात शिजवण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यामध्ये किमान डाळ-भात आणि चहा उपलब्ध होईल, असा प्रयत्न असेल; मात्र गॅस उपलब्ध न झाल्यास उपाहारगृह बंद करावे लागेल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कामाप्रमाणे जेवणाचीही वेळ अनिश्चित असल्याने बहुतांश पोलिस उपाहारगृह किंवा घरगुती खानावळीतून येणाऱ्या डब्यावर अवलंबून असतात.
