छत्र्यांच्या निविदेला खीळ
छत्र्यांच्या निविदेला खीळ
१,१५० शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी; कंत्राटदारांचा अल्प प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : महापालिकेच्या शाळेतील हजारो विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यात छत्र्यांचे वाटप करण्याच्या योजनेला कंत्राटदारांच्या अल्प प्रतिसादामुळे खीळ बसली आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याने (सीपीडी) आता तीन कोटी ५१ लाख रुपयांच्या या कंत्राटासाठी पुन्हा एकदा निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत दरवर्षी विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यापूर्वी शैक्षणिक साहित्यासह छत्र्यांचे वाटप केले जाते. या वर्षाच्या खरेदीसाठी पालिकेने यापूर्वी निविदा मागवल्या होत्या. मात्र या प्रक्रियेला कंत्राटदारांकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा न झाल्याने किंवा तांत्रिक अटी पूर्ण न झाल्याने प्रशासनाला ही प्रक्रिया रद्द करावी लागली होती. आता वेळेत छत्र्यांचा पुरवठा व्हावा, यासाठी प्रशासनाने आर १ (रिविजन १) अंतर्गत पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी छत्र्यांचा पुरवठा करणे असा कामाचा मुख्य तपशील असून, यासाठीचा अंदाजित खर्च तीन कोटी ५१ लाख १९ हजार ७५६ रुपये इतका आहे. कंत्राट कालावधी दोन वर्षे असणार आहे. इच्छुक कंत्राटदारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना पावसाळ्यापूर्वी शाळा सुरू होतात छत्रांचे वाटप करायचे असल्याने यंदा निविदा लवकर काढण्यात आल्या होत्या, मात्र साडेतीन कोटींचा प्रस्ताव असूनदेखील त्याला योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने पुन्हा एकदा निविदा काढाव्या लागल्या आहेत. त्यालाही जर प्रतिसाद नाही मिळाला तर मात्र छत्र्या वाटपास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्यांदा निविदा काढताना कंत्राटदारांना आकर्षित करण्यासाठी किंवा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पालिकेने काही तांत्रिक बाबींमध्ये स्पष्टता आणली आहे. निविदापूर्व बैठक यापूर्वीच घेण्यात आली असून, त्यात कंत्राटदारांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे सूक्ष्म व लघू उद्योगांना निविदा शुल्कातून सूट देऊन जास्तीत जास्त अर्जदारांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न पालिका करीत आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाच्या एकूण १,१५० हून अधिक शाळांमध्ये सुमारे तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थी हे गरीब व कामगार वस्तीतील असल्याने पालिकेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंच्या संचावर ते अवलंबून असतात. या संचातील छत्री हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. सुमारे ३.५० कोटी रुपयांच्या या निविदेद्वारे लाखो छत्र्यांची खरेदी केली जाणार असली तरी लवकरात लवकर निविदा प्रक्रिया राबवून वर्क ऑर्डर देणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना वेळेत छत्र्या मिळणार आहेत.
पालिका प्रशासन पेचात
निविदा प्रक्रियेला उशीर झाल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर विद्यार्थ्यांना छत्र्या मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर या दुसऱ्या प्रयत्नातही पात्र कंत्राटदार मिळाला नाही तर खरेदी प्रक्रिया अधिक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे यावेळेस प्रशासनाने निविदा भरण्यासाठी कंत्राटदारांना १० फेब्रुवारीपासून मुदत दिली होती. मात्र गेल्या महिनाभरापासून कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता काय करायचे, अशा पेचात पालिका प्रशासन पडले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.