मुंबई विद्यापीठातील बस सेवा पुर्वरत करण्याची मागणी
मुंबई विद्यापीठातील बस सेवा पूर्ववत करण्याची मागणी
मुंबई, ता. १४ : मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना संकुलात येणारी बेस्ट ३१८ क्रमांकाची बस सेवा बंद झाल्यामुळे विद्यार्थी, कर्मचारी आणि प्राध्यापकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या डॉ. वंदना महाजन यांनी मांडत ही बस सेवा सुरू करण्याची मागणी लावून धरली.
कालिना संकुलातील बस सेवा बंद झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह कर्मचाऱ्यांची मोठी धावपळ होत आहे. अनेक प्राध्यापकही नियमितपणे या बसने प्रवास करतात. त्यामुळे ही बस सेवा बंद होणे, ही गंभीर अडचण असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून पूर्वीप्रमाणे बस सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. या प्रश्नावर उत्तर देताना प्र-कुलगुरू प्रा. अजय भामरे यांनी या विषयावर स्वतंत्रपणे सविस्तर उत्तर दिले जाईल, असे सांगत जम्मू-काश्मीर बँकेने बॅटरीवर चालणारी चार ते पाच वाहने येत असून ते विद्यापीठाच्या प्रत्येक प्रवेशद्वारावर उभ्या असतील, असे उत्तर दिले. तर याच ठिकाणी आपण काही सोलर बाइक सुरू करण्याचा विचार आपण करत असल्याचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी या सभेच्या समारोप भाषणात सांगितले.
