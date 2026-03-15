पीएनजी ज्वेलर्सचा नवी मुंबईत विस्तार
मुंबई, ता. १५ : पीएनजी ज्वेलर्सने नवी मुंबईतील उरण येथे ‘ग्रँड उरण सेंट्रल’मध्ये ब्रँडच्या ७०व्या भव्य दालनाचे उद्घाटन केले. पीएनजी ज्वेलर्सची ब्रँड ॲम्बेसेडर माधुरी दीक्षित या सोहळ्याचे विशेष आकर्षण होत्या. सुमारे ४,५०० चौरस फूट क्षेत्रफळात पसरलेल्या या प्रशस्त दालनात पारंपरिक आणि आधुनिक डिझाइन्सचा सुरेख संगम असलेले ‘प्रथा’, ‘कथा’, ‘इना’ आणि ‘सप्तम’ यासारखे लोकप्रिय कलेक्शन्स उपलब्ध आहेत, असे पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सौरभ गाडगीळ म्हणाले. या नवीन दालनात उद्घाटनानिमित्त ३ एप्रिलपर्यंत ग्राहकांसाठी सोन्याच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर ३० टक्के आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर १०० टक्के सूट जाहीर करण्यात आली आहे.
