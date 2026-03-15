सायबर भामट्यांना सीम कार्ड पुरवणारा अटकेत
१०० सिम कार्ड पुरविल्याचे स्पष्ट
मुंबई, ता. १५ ः आर्थिक फसवणुकीसाठी आवश्यक सिम कार्ड सायबर भामट्यांना पुरवणाऱ्या तरुणास पोलिसांनी नागपाडा परिसरातून अटक केली. मोहम्मद सुलतान अन्सारी असे आरोपीचे नाव असून, त्याने आतापर्यंत १०० सिम कार्ड भामट्यांना पुरविण्याची नेमकी माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. विशेष म्हणजे या सिम कार्डआधारे भामट्यांनी देशभर गुन्हे केल्याचे धागेदोरेही हाती लागल्याचा दावा पोलिसांनी केला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी अन्सारी एअरटेल कंपनीचा एजंट आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय आणि नॅशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यांच्या पडताळणीमध्ये सायबर गुन्ह्यांसाठी वापर झालेल्या संशयित मोबाईल क्रमांकांपैकी १०० क्रमांक अन्सारीने सुरू(ॲक्टिव्हेट) केले होते.
संशयित मोबाईल क्रमांकाच्या यादीआधारे सायबर पोलिसांनी (मध्य विभाग) केलेल्या तांत्रिक तपासात अन्सारीचे नाव पुढे आले. त्याला नागपाडा परिसरातून चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान ग्राहकांच्या नावे त्याने दोन सिम कार्ड सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले. पहिले सिम कार्ड ग्राहक वापरत असे. मात्र त्या ग्राहकाचे काही खरे, तर काही खोटे तपशील वापरून अन्सारीने सुमारे १०० सिम कार्ड सुरू करून ती जिशान नावाच्या व्यक्तीकरवी सायबर भामट्यांना विकली. त्यासाठी त्याला आतापर्यंत ९० हजार रुपये मिळाले, अशी माहिती पुढे आली.
सायबर पोलिस भामट्याच्या संपर्कात असलेल्या जिशान नावाच्या व्यक्तीचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, अन्सारीने उपलब्ध करून दिलेल्या सिम कार्डआधारे भामट्यांनी मुंबईसह देशभरात फसवणुकीचे गुन्हे केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. या प्रत्येक गुन्ह्याचे तपशील पोलिस त्या त्या राज्यातून मागवत आहेत.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
