अपंगत्वावरून हिणवणाऱ्या महिलेविरोधात गुन्हा
मुंबई ः व्यावसायिकाला अपंगत्वावरून हिणवणाऱ्या महिलेविरोधात गावदेवी पोलिसांनी अपंग व्यक्तींचे अधिकार अधिनियमानुसार गुन्हा नोंदवला. तक्रारदार पायाने अपंग असून, त्यांचा गावदेवी परिसरात बार आहे. आरोपी महिला बार शेजारील इमारतीत वास्तव्यास आहे. बारमधून बाहेर पडणारे ग्राहक रस्त्यावर दारू पितात, अशी तक्रार ती करत असे. या तक्रारीत तथ्य नसले तरी व्यवसायावर परिणाम होतो म्हणून बारमालकाने सुरक्षा रक्षक नेमले; तरीही तक्रारी सुरूच राहिल्या. बारमालकाने आपल्या मुलीसह या महिलेची भेट घेत विचारणा केली, तेव्हा या महिलेने वाद घालत बारमालकास त्याच्या अपंगत्वावरून हिणवले.