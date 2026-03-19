एलटीटी-सिकंदराबाद ‘दुरांतो’ नव्या संरचनेसह धावणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मध्य रेल्वेची लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी)-सिकंदराबाद दुरांतो एक्स्प्रेस (क्र. १२२१९/१२२२०) सुधारित संरचनेसह चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २५ एप्रिलपासून हा बदल लागू होणार आहे, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सुधारित संरचनेनुसार या गाडीत एक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, चार वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, १३ वातानुकूलित तृतीय श्रेणी आणि दाेन जनरेटर डबे असणार आहेत. ट्रेन क्रमांक १२२१९ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सिकंदराबाद दुरांतो एक्स्प्रेस २५ एप्रिल २०२६ पासून एलटीटी येथून नव्या संरचनेसह धावेल. ट्रेन क्रमांक १२२२० सिकंदराबाद-लोकमान्य टिळक टर्मिनस दुरांतो एक्स्प्रेस २४ एप्रिल २०२६ पासून सिकंदराबाद येथून सुधारित संरचनेसह सुरू होणार आहे. या गाडीचे वेळापत्रक आणि थांब्यांची माहिती भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच एनटीईएस ॲपवर उपलब्ध आहे. तिकीट आरक्षणासाठी रेलवन ॲपचा वापर करता येणार असल्याचे मध्य रेल्वेने म्हटले आहे.
