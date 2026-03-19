कोठडीतील मृत्यू हदयविकाराने!

कोठडीतील मृत्यू हृदयविकाराने!
वडाळा ट्रक टर्मिनल पोलिस दोषमुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : वडाळा पोलिसांच्या ताब्यातील विजय सिंह (वय २६) या तरुणाचा पोलिस कोठडीतील कथित मृत्यू हा अचानक आलेल्या हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचा सीबीआयचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने नुकताच मान्य केला. तसेच पोलिसांच्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी वडाळा ट्रक टर्मिनल पोलिसांना दोषमुक्त केले.
सहा वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात विजयचा मृत्यू पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीमुळे झाल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला होता. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांना ठोस पुराव्यांचा अभाव आहे. वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक पुरावे विजयचा मृत्यू स्पष्टपणे हृदयविकारामुळे झाल्याचे दर्शवतात. तसेच केवळ संशय किंवा आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा केल्याचे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने विजय याच्या वडिलांची याचिका फेटाळताना निरीक्षण नोंदवले. साक्षीदारांचे जबाब, शवविच्छेदन अहवाल, तसेच केईएम, जे. जे. रुग्णालय आणि एम्सच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मतांचा विचार करून सीबीआयने पोलिसांविरोधात गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे अहवालात नमूद केले होते. त्यामुळे मृत्यू मारहाणीत नव्हे; तर अचानक आलेल्या हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाल्याचे नमूद करणारा सीबीआयचा अंतिम अहवालही न्यायालयाने स्वीकारला.
प्रकरण काय?
एमएमआरडीए कपांउंड येथे २७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी रात्री दोन गटांत वाद झाल्यावर वडाळा टी. टी. पोलिसांच्या गुन्हे प्रतिबंधक पथकाने विजयला ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात नेले. त्यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हाही दाखल केला. विजयच्या अचानक छातीत दुखायला लागल्याने त्याला तत्काळ शीव रुग्णालयात दाखल केले गेले; परंतु त्याला डॉक्टरांनी उपचारांपूर्वीच मृत घोषित केल्याचा पोलिसांचा दावा होता. दुसरीकडे विजयचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचा दावा करून पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
