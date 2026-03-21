मुंबईच्या तुंबणाऱ्या तुंबारीतून सुटका? मुख्य मलवाहिन्यांच्या देखभालीसाठी पालिकेचा ''मास्टर प्लॅन''
महापालिकेचा ‘मास्टर प्लॅन’
पाणी निचऱ्यासाठी कोट्यवधींच्या निविदा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : शहरातील पावसाळा पूर्व कामांना गती देण्यासाठी आणि सांडपाण्याचा निचरा करणाऱ्या मुख्य मलवाहिन्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मुंबई महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. मुख्य मलवाहिन्यांचे ऑपरेशन्स, नियमित देखभाल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी पालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाने कोट्यवधींच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. या कामासाठी इच्छुक कंपन्यांना २४ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईतील अनेक सखल भागांत मलवाहिन्या तुंबल्यामुळे सांडपाणी रस्त्यावर येण्याच्या तक्रारी वाढतात. या पार्श्वभूमीवर, मुंबईतील मुख्य मलवाहिन्यांचे जाळे सुस्थितीत ठेवण्यासाठी पालिकेने विशेष निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. यामध्ये मुख्य वाहिन्यांची स्वच्छता, गाळ काढणे आणि तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याचे तातडीने निवारण करणे या कामांचा समावेश आहे.
यंत्रणा अधिक सक्षम होणार
या निविदेनुसार, ठेकेदाराला मुख्य मलवाहिन्यांच्या देखभालीसाठी अत्याधुनिक जेटिंग मशीन, रोबोटिक कॅमेरा इन्स्पेक्शन आणि सक्शन युनिट्सचा वापर करावा लागणार आहे. केवळ मानवी हस्तक्षेपावर अवलंबून न राहता यंत्रांच्या सहाय्याने या वाहिन्यांची क्षमता तपासली जाणार आहे. तसेच, तक्रार आल्यानंतर ठराविक वेळेत त्याचे निवारण करण्याचे बंधनही ठेकेदारावर असणार आहे. मुंबईकरांच्या सांडपाण्याशी संबंधित तक्रारींसाठी महापालिकेची सध्याची यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाणार आहे. या निविदेच्या माध्यमातून नियुक्त होणारी संस्था मुख्य मलवाहिन्यांवरील मॅनहोल्सची दुरुस्ती आणि गळती शोधण्याचे काम करणार आहे. २४ मार्चला या निविदा उघडल्या जाणार असून, त्यानंतर तातडीने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
