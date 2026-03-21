रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरण प्रमुख आरोपी गोलू पंडित गजाआड
मुंबई, ता. २१ : चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणातील प्रमुख आरोपी प्रदीप शर्मा ऊर्फ गोलू पंडित याला मुंबई गुन्हे शाखेने उत्तर प्रदेश एसटीएसच्या सहकार्याने शनिवारी महावीरनगर येथून अटक केली.
आरोपी शर्मा यास मुंबईत आणल्यावर न्यायालयात हजर केले जाईल, असे गुन्हे शाखेचे उपआयुक्त राज तिलक रोशन यांनी सांगितले. या प्रकरणात आतापर्यंत शर्मासह १४ आरोपींना अटक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेट्टी यांच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्या दीपक शर्मा आणि त्याच्यासोबत मुंबईत येऊन रेकी करणाऱ्या आरोपींना प्रदीप ऊर्फ गोलूने तयार केले होते. कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोईचा साथीदार शुभम लोणकर याची समाजमाध्यमांवरील पोस्ट इत्यादी पाहून गोलू प्रभावित झाला होता. परिसरात आपलीही दहशत असावी, यासाठी तो या गुन्ह्याच्या कटात सहभागी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
