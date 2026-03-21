माजी उपमहापौर अलका केरकर यांचे निधन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मुंबईच्या माजी उपमहापौर आणि भाजपच्या नगरसेविका अलका केरकर यांचे वयाच्या ७४व्या वर्षी लीलावती रुग्णालयात शनिवारी (ता. २१) निधन झाले. त्यांच्या पश्चात एक मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे.
अलका केरकर या सलग तीन वेळा मुंबई महापालिकेवर नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. त्या वांद्रे पश्चिम येथील वॉर्ड क्र. ९८ मधून भाजपच्या नगरसेविका होत्या. केरकर यांनी २०१४-१५ दरम्यान उपमहापौरपदाची जबाबदारी सांभाळली. तसेच २०२६च्या सुरुवातीला झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर त्या महापौरपदाच्या शर्यतीत असलेल्या आघाडीच्या उमेदवारांपैकी एक होत्या. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत वांद्रे पश्चिम येथील प्रभाग क्रमांक ९८मधून महायुतीच्या उमेदवार म्हणून त्यांनी विजय मिळवला. केरकर या सामान्यांशी जोडलेल्या नेत्या म्हणून ओळखल्या जात. त्यांनी नागरी सुधारणा, आरोग्य आणि स्वच्छता या विषयांवर सक्रियपणे काम केले. त्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळचा संबंध होता. त्या निवृत्त शिक्षिका होत्या. ‘साधी राहणी, गेली तीस वर्षे वांद्रे पश्चिममधील जनतेची सेवा आणि भाजपचे काम मोठ्या संघर्षाने आम्ही केले. त्या संघर्षकाळातील एक महत्त्वाचा शिलेदारच मी आज गमावला आहे,’ अशी भावना मंत्री आशीष शेलार यांनी व्यक्त केली आहे.
