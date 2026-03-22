एल्फिन्स्टनच्या रहिवाशांना दादर खेड गल्लीतील घरे मिळणार

एल्फिन्स्टनच्या रहिवाशांना दादरच्या खेड गल्लीतील घरे मिळणार
म्हाडाकडून १० घरांची यादी तयार; ४५४ चौरस फुटांचे क्षेत्रफळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : अँटॉप हिल आणि भायखळा येथील घरे नाकारलेल्या एल्फिन्स्टन पूलबधितांसाठी खुशखबर आहे. म्हाडाने संबंधित १० रहिवाशांना घरे देण्यासाठी दादरच्या खेड गल्लीतील डीआबेरो इमारतीमधील घरे निश्चित केली आहेत. सुमारे ४५४ चौरस फुटांची असलेली ही घरे लवकरच एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
वरळी-शिवडी कनेक्टरसाठी एल्फिन्स्टन येथे सध्याचा पूल काढून एमएमआरडीएकडून डबल डेकर पूल उभारला जाणार आहे. त्यामुळे पुलाला लागून असलेल्या हाजी नुरानी आणि लक्ष्मी निवास या दोन इमारती बाधित होत आहेत. लक्ष्मी निवास या इमारतीत ६० तर हाजी नुरानी या इमारतीत २३ रहिवासी आहेत. संबंधित रहिवाशांना दादर, प्रभादेवी, वडाळा, लोअर परळ, भायखळा, अँटॉप हिल या भागांतील ७८ घरे एमएमआरडीएने घेत त्यापोटी म्हाडाला ८९ कोटी रुपये दिले आहेत.
१२ रहिवाशांनी अँटॉप हिल आणि भायखळा येथील घरे नाकारली होती. त्यानुसार एमएमआरडीएने म्हाडाकडे ही घरे बदलून देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत म्हाडाने दादरच्या खेड गल्ली येथील डीआबेरो इमारतीमधील १० घरे देण्याची तयारी दर्शविली असून, त्याबाबत लवकरच एमएमआरडीएला पत्र दिले जाणार असल्याचे म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दीड-पावणेदोन कोटी किंमत
म्हाडाकडून दादरच्या खेड गल्लीतील एकाच इमारतीमधील ४५४ चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे एमएमआरडीएला दिली जाणार आहेत. त्या ठिकाणी ३६-४० हजार रुपये एवढा रेडिरेकनरचा दर आहे. त्यामुळे एका सदनिकेची किंमत सुमारे दीड-पावणेदोन कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे याआधी दिलेल्या घरांची किंमत आणि आता दिल्या जाणाऱ्या घरांच्या किमतीमधील फरकाची रक्कम म्हाडा एमएमआरडीएकडून घेणार आहे.
