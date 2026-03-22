‘टाटा’च्या वितरण सेवेला ‘ए प्लस’ श्रेणी
मुंबई, ता. २२ : टाटा पॉवर मुंबई डिस्ट्रीब्युशनला ‘ग्राहक सेवा रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स’ (सीएसआरडी) अहवालात देशातील सर्वोच्च ‘ए प्लस’ श्रेणी प्राप्त झाली आहे. ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या अनुषंगाने मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर कंपनीने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्याबाबतची घोषणा ऊर्जा मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे केली आहे. मुंबईतील सुमारे आठ लाख ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवर मुंबई डिस्ट्रीब्युशनने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीच्या सीएसआरडी अहवालात ९७.१ असा उत्कृष्ट गुणांक मिळवला. या कामगिरीच्या जोरावर कंपनीने देशभरातील ६६ वीज वितरण कंपन्यांमध्ये तसेच सर्व शहरी डिस्कॉम्समध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे. सीएसआरडी अहवाल हा देशातील वीज वितरण कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करणारा महत्त्वाचा राष्ट्रीय निकष आहे. या अहवालात सेवा गुणवत्ता, विश्वासार्हता, तक्रार निवारण, बिलिंग कार्यक्षमता, डिजिटल माध्यमांचा वापर आणि ग्राहक सहभाग यांसारख्या विविध बाबींच्या आधारे कंपन्यांचे मूल्यमापन केले जाते.
