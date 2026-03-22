केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा प्रवासी सुविधा आणि सुरक्षेचा आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नवी दिल्लीतील रेल भवन येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली. यात रेल्वे स्थानकांवरील प्रवासी सुविधा आणि सुरक्षेचा आढावा घेतला. प्रवाशांना अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास मिळावा, यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
स्थानकांवरील गर्दी नियंत्रण, प्रवेश व्यवस्था, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख आणि प्रवाशांची हालचाल सुलभ करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. हे बदल प्रथम नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात येतील. त्यानंतर इतर महत्त्वाच्या स्थानकांवरही ते लागू केले जातील. स्थानकांवरील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या रंगांचे गणवेश आणि ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
रेल्वे कर्मचारी चमकदार जॅकेट घालतील, तर विक्रेते, कंत्राटी कर्मचारी आणि आयआरसीटीसी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळ्या रंगांची जॅकेट असतील. सर्वांना ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. देशातील ७६ प्रमुख स्थानकांवर प्रवाशांसाठी थांबण्याच्या जागांची सुधारणा केली जाणार आहे. तसेच आरक्षित आणि अनारक्षित तिकीटधारकांसाठी वेगळे दिशादर्शक फलक लावले जाणार आहेत. गाड्यांची माहिती वेळेवर मिळावी यासाठी माहिती प्रणालीही अधिक सक्षम केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली स्थानकावर बदल
नवी दिल्ली स्थानकावर एआय तंत्रज्ञानावर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. हे कॅमेरे प्लॅटफॉर्म, मुख्य हॉल आणि संवेदनशील भागांवर लक्ष ठेवतील. तसेच क्यूआर कोडवर आधारित प्रवेश व्यवस्था सुरू करण्याचीही तयारी आहे. दिवाळी आणि छठपूर्वी ही व्यवस्था सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
‘रेलवन’ ॲपमुळे पुढचा प्रवास सोपा
स्थानकाबाहेर टॅक्सी मिळण्यात होणारा त्रास, जादा भाडे किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी ‘रेलवन’ ॲपचे ‘भारत टॅक्सी’ सेवेशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना स्थानकातून बाहेर पडल्यावर लगेच विश्वासार्ह टॅक्सी सेवा मिळू शकेल, असे रेल्वेने सांगितले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
