ड्रग्स विक्रेते वर्षभरासाठी स्थानबद्ध
मुंबई, ता. २३ : अमली पदार्थ तस्करी, विक्रीत सहभागी असलेल्या तीन सराईत गुन्हेगारांचा वर्षभरासाठी प्रतिबंधात्मक ताबा घेत त्यांना राज्याच्या विविध कारागृहांमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले. अहमद शेख, फरीद शेख आणि सरफराज खान अशी तिघांची नावे असून, त्यांना अनुक्रमे नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, छत्रपती संभाजीनगर मध्यवर्ती कारागृह आणि अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात डांबण्यात आले. ही कारवाई अमली पदार्थविरोधी पथकाचे उपायुक्त नवनाथ ढवळे, घाटकोपर कक्षातील अधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्याने व गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या मंजुरीने करण्यात आली. या तिघांविरोधात मुंबई, ठाण्यात प्रत्येकी सहा ते सात गुन्हे नोंद आहेत.
