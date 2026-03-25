तिसऱ्या मुंबईचा आराखडा चार टप्प्यात

तिसऱ्या मुंबईचा आराखडा चार टप्प्यांत
‘एमएमआरडीए’ घेणार सिंगापूरच्या एजन्सीची मदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : रायगड जिल्ह्यात कर्नाळा- साई- चिरनेरपट्ट्यात (केएससी टाऊन) साकारण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईचा आराखडा (मास्टर प्लॅन) चार टप्प्यांत तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ प्रशासन सिंगापूरच्या सरबना जुरोंग या एजन्सीची मदत घेणार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईची आखणी नियोजनानुसार केली जाणार आहे.
मुंबई, नवी मुंबईवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या या तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीची जबाबदारी एमएमआरडीएवर आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील १२३ गावांच्या तब्बल ३२३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात हे नियोजित शहर उभारले जाणार असून त्यासाठी एमएमआरडीएने नुकत्याच जाहीर झालेल्या आपल्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या तिसऱ्या मुंबईची पायाभरणी होणार असल्याचे निश्चित झाले असून त्याबाबतचा मास्टर प्लॅन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असणार आहे. त्याकरिता सिंगापूरच्या सरबना जुरोंग या एजन्सीची मदत घेतली जाणार असल्याचे ‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.
चार टप्प्यांत आराखडा
तिसऱ्या मुंबईचा आराखडा मुख्य चार भागांमध्ये राबवला जाईल. पहिल्या भागात उपलब्ध जमिनीची व्याप्ती आणि सध्या सुरू असलेली कामे, त्याचे क्षेत्र नकाशावर दाखवले जाईल. दुसऱ्या भागात पाण्याचे स्रोत, वनस्पती आणि आसपासचे पर्यावरणीय घटक यांसारखी नैसर्गिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेत त्या अनुषंगाने नियोजन होईल. तिसऱ्या भागात जमिनीच्या किमतीचा अंदाज बांधला जाईल, तर चौथ्या भागात जमिनीचे वर्गीकरण करून त्याचे संपादन आणि प्रत्यक्ष आराखडा याचे नियोजन असेल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
