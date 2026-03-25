मॉरिशसमधील महाराष्ट्र भवन विस्तारित वास्तूची पायाभरणी
मुंबई, ता. २५ : मॉरिशसमधील मोका येथे महाराष्ट्र भवनच्या विस्तारित वास्तूचा पायाभरणी सोहळा नुकताच भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र भवन वास्तूच्या विस्तारासाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या वास्तूतील सभागृहाला ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ यांचे नाव देण्यास स्थानिक समाजाने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. महाराष्ट्र आणि मॉरिशस या दोन्ही प्रदेशांमधील मैत्रीचे नाते पिढ्यानपिढ्यांचे असून सातासमुद्रापार राहूनही येथील मराठी जनसमुदायाने आपली सांस्कृतिक नाळ अतिशय अभिमानाने जपली आहे,’ असे गौरवोद्गार चव्हाण यांनी या वेळी काढले.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मॉरिशसच्या दोनदिवसीय दौऱ्यात उच्चस्तरीय मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेत भारत-मॉरिशस संबंध अधिक दृढ केले. या दौऱ्यात चव्हाण यांनी मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष धरमबीर गोखुल यांच्या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट दिली. या भेटीत भारत-मॉरिशस मैत्री, सागरी अर्थव्यवस्था, पर्यटन, एआय आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. मॉरिशस हा भारताचा लहान भाऊ आहे, असे सांगत राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचे कौतुक केले. तसेच भारताने दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
