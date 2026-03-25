महिला डॉक्टरला शिवीगाळ
मुंबई, ता. २५ : कुर्ला येथील महापालिकेच्या भाभा रुग्णालयात महिला डॉक्टरसोबत असभ्य वर्तन करणाऱ्या दोन तरुणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार २३ मार्चला अफझल शेख नावाचा तरुण डोक्याला मार बसल्याची तक्रार घेऊन अपघात विभागात उपचारासाठी आला. तेव्हा डॉ. अनुजा करवा रुग्णांना तपासत होत्या. शेखची जखम किरकोळ असल्याने त्यांनी त्यास काही काळ थांबण्यास सांगितले. त्याचा राग आल्याने त्याने आपल्या मित्राला बोलावून अपघात विभागात गोंधळ घातला. डॉ. अनुजा यांना धमकावले, शिवीगाळ केली. आरोपी आक्रमक होत असल्याचे पाहून डॉ. अनुजा यांनी पोलिसांना मदतीसाठी बोलावून घेतले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
