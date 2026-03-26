विचित्र अपघातात तरुणाचा मृत्यू
मुंबई, ता. २६ ः कांदिवलीच्या न्यू लिंक रोडवर बुधवारी (ता. २५) संध्याकाळी घडलेल्या विचित्र अपघातात डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणाऱ्या तरुणाचा मृत्यू झाला. टुवनकुमार यादव (वय ३१) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.
चारकोप पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यू लिंक रोडवर आफताब आलम या व्यक्तीने वाहतुकीस अडथळा होईल, अशा पद्धतीने आपली कार उभी केली होती. तसेच त्याने मागून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज न घेताच उजवीकडील (चालकाजवळील) दार उघडले. त्याच सुमारास यादव आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून प्रवास करीत होता. अचानक उघडलेल्या कारचा दरवाजा त्याला लागला आणि तो धडपडला. तो रस्त्यावर पडला आणि मागून भरधाव आलेल्या टँकरने त्याला चिरडले. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या यादवचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी आफताबसह टँकरचालक अनंतराय यादवविरोधात गुन्हा नोंदवला.
