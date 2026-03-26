दीड वर्षांनी विवाहितेच्या हत्येला फुटली वाचा

दीड वर्षाने विवाहितेच्या हत्येला वाचा
दोन वेळा पत्नीचा खून करण्याचा प्रयत्न
मुंबई, ता. २६ ः विवाहबाह्य संबंध सुरू ठेवण्यासाठी पत्नीची हत्या घडवून आणणाऱ्या तरुणासह साथीदारांना साकीनाका पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचे तब्बल दीड वर्षाने स्पष्ट झाले. साकीनाका पोलिसांनी आरोपीस अटक केली असून, त्याने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. पोलिसांनी शंकर डांगी (३६), बाबू ऊर्फ राघव ऊर्फ अमरचंद गायरी (२२) आणि दिनेश गायरी (२०) यांना अटक केली. सखाराम याने दोन वेळा पत्नीची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र तो अयशस्वी झाल्याने त्याने अखेर हत्येची सुपारी दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
साकीनाका पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर २०२४मध्ये संघर्षनगरमधील रहिवासी गीता चौधरी ऊर्फ नारंगी राहत्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्या. संशयास्पद काहीच नसल्याने पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद घेतली. शवचिकित्सेतही मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नव्हते. त्यामुळे गीताने आत्महत्याच केली, या अंदाजाने पोलिसांनी चौकशी थांबवली. मात्र ही आत्महत्या नसून हत्या आहे, याबाबत गीता यांचे वडील ठाम होते. त्यांनी गीता यांचा मृतदेह राजस्थान येथे नेला. तेथे दफनविधी पार पडला. गीता आत्महत्या करूच शकत नाही, या विचाराने वडील मात्र अस्वस्थ होते. काही महिन्यांनी त्यांनी गीता यांची हत्याच केल्याबाबत तेथील स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. गीता यांचा मृतदेह उकरून बाहेर काढण्यात आला. पुन्हा शवचिकित्सा करण्यात आली. त्यात ही हत्या असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याआधारे राजस्थान पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा नोंदवत तो तपासासाठी साकीनाका पोलिसांकडे वर्ग केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.