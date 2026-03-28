चिमुकल्याच्या कानातले दातांनी उचकटणारे चोरटे गजाआड
मुंबई, ता. २८ ः अपहरण करून चिमुकल्याच्या कानातले सोन्याचे डूल दातांनी उचकटून पसार झालेल्या दोन तरुणांना विक्रोळी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. आरोपींनी अमानुषपणे डूल उचकटल्याने चिमुकला रक्तबंबाळ अवस्थेत पालकांना सापडला. विक्रोळीच्या टागोरनगर परिसरात मंगळवारी ही अमानुष घटना घडली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टागोरनगर परिसरात राहणारा चार वर्षांचा मुलगा गोळ्या-बिस्कीट आणण्यासाठी वस्तीतल्या जवळच्या दुकानात गेला. बराच वेळ तो घरी न परतल्याने पालकांनी शोधाशोध सुरू केली. दुकानावरही तो न आढळल्याने पालक घाबरले. चोहीकडे शोध सुरू असताना मुलगा स्वतःच घराच्या दिशेने चालत येताना आढळला. मात्र त्याच्या दोन्ही कानांच्या पाळ्यांमधून रक्त वाहत होते. कान टोचले तेव्हा घातलेले सोन्याचे डूलही गायब होते. ते पाहून पालकांनी तडक विक्रोळी पोलिस ठाणे गाठले.
दिवसाढवळ्या घडलेला अमानुष गुन्हा गंभीरतेने घेत वरिष्ठ निरीक्षक सूर्यकांत नाईकवाडी आणि पथकाने प्रथम लहान मुलाला विश्वासात घेत आवश्यक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रण तपासण्यात आले. त्यात दोन्ही आरोपींचे चेहरे स्पष्ट दिसल्याने त्यांची ओळख पटवून अवघ्या काही तासांत त्यांना अटक करण्यात आली.
मोहम्मद बशीर ऊर्फ उबेद सलीम शेख (२५) आणि अरबाज जाहिदअली पठाण ऊर्फ अल्लू (२४) अशी आरोपींची नावे असल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले.
