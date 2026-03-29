एमसीए सीईटीची आज परीक्षा
मुंबई, ता. २९ ः राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन (एमसीए) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सीईटी प्रवेश परीक्षा सोमवारी (ता. ३०) होणार आहे. राज्यातील ५५ हजार ५६७ विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत.
या अभ्यासक्रमांसाठीची ही सीईटी परीक्षा संगणकाधारित पद्धतीने असून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रांवर होत आहे. एमसीए सीईटीच्या परीक्षेमध्ये एका परीक्षा केंद्रात बदल करण्यात आला असून नागपूर येथील वैनगंगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाऐवजी नागपूर येथील जी. एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे सुधारित प्रवेशपत्र डाऊनलोड करून सुधारित परीक्षा केंद्रावर परीक्षेसाठी वेळेवर उपस्थित राहावे, अशी सूचना सीईटी कक्षाने केली आहे.
मागील चार वर्षांतील नोंदणी
प्रवेश परीक्षा २०२३-२४ २०२४-२५ २०२५-२६ २०२६-२७
एमसीए ३४,२४६ ३९,९६५ ५६,२५७ ५५,५६७
