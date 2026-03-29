इंदू मिल स्मारकाला गती
विधानसभा उपाध्यक्षांकडून डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : दादर येथील इंदू मिल येथे उभारल्या जाणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी नुकतीच गाझियाबाद येथील कारखान्याला भेट देऊन पुतळ्याच्या कामाची पाहणी केली. तसेच पुतळ्याच्या वाढीव खर्चातील तफावत दूर करून कंत्राटदाराला तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अण्णा बनसोडे सध्या दिल्ली दौऱ्यावर असून, त्यांनी ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांच्या गाझियाबाद येथील कारखान्यात सुरू असलेल्या पुतळ्याच्या कामाचा आढावा घेतला. ३५० फूट उंच भव्य पुतळा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सध्या सुमारे ५० फुटांचे काम पूर्ण झाले असून, यामध्ये पुतळ्याचे बूट आणि पॅंटचा काही भाग तयार झाला आहे. हा प्रकल्प २०२७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र सद्यःस्थिती पाहता हे काम २०२८ पर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. २०१८ मध्ये या पुतळ्याच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले होते; मात्र २०२६ उजाडले तरी कामात अपेक्षित गती आलेली नाही. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चांत मोठी वाढ झाली आहे. ‘शासनाने कंत्राटदाराला वाढीव खर्चातील तफावत तातडीने अदा करावी, जेणेकरून पुतळ्याच्या कामात कोणताही अडथळा येणार नाही. ‘एमएमआरडीए’कडून वेळेत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेणार आहे,’ असे अण्णा बनसोडे यांनी स्पष्ट केले.
प्रेरणास्थळाची उभारणी
पुतळ्याच्या या पाहणीवेळी राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय सेलचे पदाधिकारी व इतर शिष्टमंडळ उपस्थित होते. इंदू मिलमधील हे स्मारक केवळ एक वास्तू नसून, ते भविष्यात देश-विदेशातील कोट्यवधी अनुयायांसाठी एक मोठे पर्यटन आणि प्रेरणास्थळ ठरेल. बाबासाहेबांच्या विचारांचे जतन करणारे हे केंद्र जगाच्या नकाशावर आकर्षणाचे ठिकाण बनेल, असा विश्वासही बनसोडे यांनी व्यक्त केला.
