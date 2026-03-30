विमान आसनाच्या शुल्कात २० एप्रिलपासून बदल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : येत्या २० एप्रिलपासून विमानातील किमान ६० टक्के जागा अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळणार आहेत. विमान नियामक मंडळ डीजीसीएने हा नवीन नियम जाहीर केला आहे. यामुळे प्रवाशांना जागा निवडणे सोपे होईल आणि फसवणूक टाळता येईल.
सिव्हिल ॲव्हिएशन मंत्रालयाने १८ मार्चला घोषणा केली होती, की विमान कंपन्यांनी प्रत्येक फ्लाइटवर ६० टक्के जागा अतिरिक्त शुल्काशिवाय द्याव्यात. डीजीसीएने २० मार्चला सुधारित एअर ट्रान्सपोर्ट परिपत्रक जारी केले, जे २० एप्रिलपासून अमलात येईल. डीजीसीए अधिकाऱ्याने सांगितले, की प्रत्येक फ्लाइटमध्ये किमान ६० टक्के जागा अतिरिक्त शुल्काशिवाय देणे बंधनकारक आहे. जागावाटपाची धोरणे पारदर्शक असावीत आणि बुकिंग साइटवर या जागांची माहिती स्पष्टपणे दाखवावी. याशिवाय एकाच पीएनआरवर बुक केलेल्या प्रवाशांना शक्यतो एकत्र बसवावे. सध्या २० टक्के जागा अतिरिक्त शुल्काशिवाय मिळतात. बाकीच्यांसाठी २०० ते २,१०० रुपये शुल्क आकारले जाते. डीजीसीएने इतर सूचनाही दिल्या आहेत.
