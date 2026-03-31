मध्य रेल्वेकडून आणखी ४६ उन्हाळी विशेष गाड्या
आरक्षण आजपासून सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : उन्हाळी सुट्ट्यांदरम्यान वाढणारी प्रवासीसंख्या लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने एप्रिल महिन्यात आणखी ४६ उन्हाळी विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष गाड्या मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते मडगाव आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते संत्रागाची (पश्चिम बंगाल) या मार्गांवर धावणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली.
माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक ०१०१९/२० सीएसएमटी-मडगाव विशेष गाडीच्या एकूण २० साप्ताहिक फेऱ्या होणार आहेत. ही गाडी ५ एप्रिल ते ७ जून या कालावधीत दर रविवारी सीएसएमटीहून रात्री १२:५५ वाजता सुटून त्याच दिवशी दुपारी मडगाव येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात ही गाडी रविवारी सायंकाळी ०४:०० वाजता मडगावहून सुटून सोमवारी पहाटे ३:५० वाजता सीएसएमटी येथे पोहोचेल. तसेच ट्रेन क्रमांक ०१००१/०२ एलटीटी-संत्रागाची विशेष गाडीच्या २६ साप्ताहिक फेऱ्या होणार आहेत. ही गाडी २१ एप्रिल ते १४ जुलै या कालावधीत दर मंगळवारी रात्री ८:१५ वाजता एलटीटीहून सुटून तिसऱ्या दिवशी पहाटे संत्रागाची येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात ही गाडी गुरुवारी दुपारी ३:५० वाजता संत्रागाचीहून सुटून शुक्रवारी रात्री ११:४५ वाजता एलटीटी येथे पोहोचेल.
तिकिटे येथे उपलब्ध
या विशेष गाड्यांसाठी आरक्षण प्रक्रिया १ एप्रिलपासून आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर तसेच सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर सुरू झाली आहे. सामान्य डब्यांसाठी अनारक्षित तिकिटे ‘यूटीएस’ मोबाईल ॲप तसेच स्थानकांवरील तिकीट खिडक्यांवर उपलब्ध असतील, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील नीला यांनी दिली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
