शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा
तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर पक्षाने सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : शिवसेनेने (शिंदे गट) राज्यातील विभागीय संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा मंगळवारी (ता. ३१) केली. यात मंत्री भरत गोगावले, प्रकाश आबिटकर आणि संजय राठोड, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, किरण सामंत यांच्यावर पक्षाने महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे, तर माजी आमदार दगडू सकपाळांची पश्चिम महाराष्ट्राच्या विभागीय संपर्कप्रमुखपदी निवड करण्यात आली आहे.
शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना विभागीय जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केल्याचे निवेदन पक्षाने जारी केले आहे. उत्तर कोकण विभागीय संपर्क प्रमुखपदी मंत्री भरत गोगावले यांची, तर सह संपर्कप्रमुखपदी प्रदीप खाडे यांची नियुक्ती केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दगडू सकपाळ यांच्यावर, तर सह संपर्कप्रमुखपदाची जबाबदारी हनुमंत जगदाळे यांच्यावर सोपवली आहे. दक्षिण कोकण विभागीय संपर्कप्रमुखपदी आमदार किरण सामंत यांची नियुक्ती केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुखपदी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
विभागीय संपर्कप्रमुखपदी डॉ. मनीषा कायंदे
पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुख म्हणून माजी मंत्री दीपक सावंत यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, तर पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुखपदी डॉ. मनीषा कायंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्ह्यांसाठी मंत्री संजय राठोड यांची विभागीय संपर्कप्रमुख, तर पराग पिंगळे यांची विभागीय सह संपर्कप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आल्याचे शिवसेनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
