गॅस सिलिंडरचा साठा करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. ३१ : अवैधरीत्या व्यासायिक गॅस सिलिंडरचा साठा, वाहतूक आणि विक्री करणाऱ्या तरुणास शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. ३१) रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई गोवंडीत शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारी आधारे देवनार पोलिसांनी शाहिद अली सय्यद या तरुणाविरोधात अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमानुसार गुन्हा नोंदवला. शिधावाटप अधिकारी गस्तीवर असताना गोवंडीतील कत्तल खानाजवळील वस्तीत गॅस सिलिंडरची वाहतूक करणारा टेम्पो आढळला. झडती घेतली असता त्यात व्यावसायिक वापराचे १७ सिलिंडर आढळले, मात्र टेम्पोमालक शाहिदकडे ही सिलिंडर वाहतुकीसाठीची आवश्यक कागदपत्रे, गॅस एजन्सीसोबतचा करार आदी कोणतीही कागदपत्रे, परवानग्या नव्हत्या.
