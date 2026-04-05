सूर्यघर योजनेत राज्याची आघाडी
१,७२२ मेगावॉटचे सौर प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत देशात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून, आतापर्यंत तब्बल १,७२२ मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. चार लाख ६५ हजार लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांना केंद्र सरकारचे अनुदान मिळाले असून, वीजबिलावर खर्च होणारी जादाची रक्कम कमी झाली आहे.
केंद्र सरकारने सौरऊर्जा वापराला चालना देण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४मध्ये ही योजना लागू केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात महावितरण ही वीज वितरण कंपनी नोडल एजन्सी म्हणून काम करीत आहे. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील लाखो घरगुती वीज ग्राहकांना योजनेचा लाभ झाला असून, त्यांची एकत्रित सौरऊर्जानिर्मिती क्षमता १,७२२ मेगावॅट आहे. त्यामुळे संबंधित वीज ग्राहकांचे वीजबिल कमी होण्यास मदत झाली आहे.
१७ गावे सौरग्राम
या योजनेचा वापर करून महावितरणने संपूर्ण गाव सौरऊर्जेवर चालविण्यासाठी सौरग्राम योजना सुरू केली असून, आतापर्यंत १७ गावे सौरग्राम झाली आहेत. तसेच राज्य सरकारने या योजनेत वीज ग्राहकाला मिळणाऱ्या अनुदानात स्वतःकडून भर घालून दारिद्र्यरेषेखालील अथवा गरीब अशा पाच लाख कुटुंबांना अत्यंत कमी रकमेत योजनेचा लाभ मिळवून देणारी स्मार्ट योजना सुरू केली आहे.
