‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’
अभियानाचा राज्यव्यापी शुभारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानाचा शुभारंभ झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपस्थित होते. या वेळी माहितीपट व पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले.
ग्रामीण भागात दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे, हा अभियानाचा उद्देश आहे. लोकसहभागातून ही चळवळ उभी राहणार असून गाव ते राज्य स्तरावर सेवा बळकट केल्या जातील. उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर देत स्वच्छता, पाणी, पोषण, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि आजार नियंत्रणावर लक्ष दिले जाईल. माता-बाल व मानसिक आरोग्यालाही प्राधान्य आहे.
आरोग्य सुधारण्यास मदत
अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या आहेत. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून सन्मानित केले जाईल. यासाठी ६५.२५ कोटी रुपयांचा निधी राखीव आहे. हे अभियान लोकचळवळ ठरून ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यास मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
