बेघर नागरिकांनी छायाचित्रांद्वारे मांडली आपली व्यथा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : बेघर नागरिकांनी छायाचित्रांद्वारे आपली कथा मांडण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत प्रेरणादायी असल्याचे निवृत्त आयएएस अधिकारी व राज्यस्तरीय निवारा देखरेख समितीचे अध्यक्ष उज्ज्वल उके यांनी सांगितले. या उपक्रमाचे विशेष कौतुक करत महाविद्यालयीन काळातील छायाचित्रणाच्या आठवणी त्यांनी सांगितली.
‘माय मुंबई’ हे बेघर नागरिकांच्या नजरेतून साकारलेली अद्वितीय छायाचित्र कधीही कॅमेरा हातात न घेतलेल्या बेघर नागरिकांनी टिपलेली आहेत. या कलाकृतीचे प्रदर्शन पहचान संस्थेच्या वतीने मुंबई प्रेस क्लब येथे भरविण्यात आले आहे. या उपक्रमामध्ये बेघर नागरिकांनी स्वतः काढलेली मुंबईची छायाचित्रे सादर केली. त्यांच्या नजरेतून शहर पाहण्याची एक वेगळी, संवेदनशील आणि विचारप्रवर्तक संधी यामुळे निर्माण झाली. ३५ बेघर व्यक्तींनी फ्युजीफिल्म क्वीकस्नॅप डिस्पोजेबल कॅमेऱ्यांचा वापर करून एकूण ९४५ छायाचित्रे टिपली आहेत.
भाजप प्रवक्ते संजय ठाकूर यांनी पहचान संस्थेच्या समाजोपयोगी कार्याचे कौतुक करत, बेघरांसाठी निवारा आणि त्यांच्या आवाजाला बळ देणे ही काळाची गरज असल्याचे नमूद केले. संस्थेचे संस्थापक बृजेश आर्य यांनी प्रकल्पामागील प्रेरणा स्पष्ट करताना, गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या यशस्वी प्रदर्शनांचा आढावा घेतला. या प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या बेघर छायाचित्रकारांनी या उपक्रमाला केवळ प्रदर्शन न ठेवता स्वतःच्या अस्तित्वाचा, भावना आणि संघर्षाचा प्रभावी आवाज दिला. ‘माय मुंबई’ हे प्रदर्शन केवळ छायाचित्रांचे संकलन नसून, समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या नजरेतून उलगडणारी मुंबईची एक वेगळी, संवेदनशील आणि हृदयस्पर्शी गोष्ट ठरली आहे. या वेळी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्रा. भालचंद्र मुणगेकर, माजी उपमहापौर अरुण देव, अमरजीत मिश्रा, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली उपस्थित होते.
