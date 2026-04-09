मुंबई विमानतळ परिसरात आग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : सांताक्रूझ पूर्व येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (टर्मिनल १) परिसरातील एका इमारतीला आज सायंकाळी भीषण आग लागली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी काही मिनिटांत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही.
शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागल्याचे सांगण्यात आले. तसेच या घटनेमुळे विमानतळावरील विमान वाहतुकीवर परिणाम झाला नसल्याचे विमानतळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, विमानतळाच्या १-बी सर्कलजवळ असलेल्या तळघर अधिक तीन मजली इमारतीला सायंकाळी ६ वाजून ३५ मिनिटांनी आग लागल्याचे सांगण्यात आले. ही आग इमारतीच्या तळमजल्यापुरती मर्यादित होती. विमानतळ प्रशासनाने ही आग ६ वाजून १० मिनिटांनी लागल्याचे सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाच्या गाड्या, स्थानिक पोलिस आणि महापालिकेच्या वॉर्ड स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सायंकाळी ७ वाजून ५ मिनिटांनी आग ‘लेव्हल-१’ची असल्याचे घोषित करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी या आगीवर नियंत्रण मिळवले. विमानतळ परिसरात आग लागल्याने प्रवाशांमध्ये काहीकाळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
