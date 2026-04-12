वयोवृद्धांच्या शारीरिक, मानसिक छळाच्या दोन घटना

वयोवृद्धांच्या छळाप्रकरणी
कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा
मुंबई ः वयोवृद्धांचा कुटुंबीयांनीच शारीरिक, मानसिक छळ केल्याच्या दोन स्वतंत्र घटना शहरात घडल्या. पीडित वृद्धांच्या तक्रारीवरून विक्रोळी आणि वांद्रे पोलिसांनी कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे.
पहिल्या घटनेत पतीच्या मृत्यूनंतर सासूचा छळ करणाऱ्या सुनेविरोधात विक्रोळी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. सासूला उपाशी ठेवणे, मारहाण करणे, अपमान करणे, शिवीगाळ करणे आदी प्रकरे छळ सुनेने सुरू केला. याची कुणकुण लागताच धाकट्या मुलाने घरात सीसीटीव्ही लावून घेतले. मात्र, तो कामानिमित्त शहराबाहेर गेला असता सुनेने सासूला घराबाहेर काढले. त्यामुळे सासूला विवाहित मुलीचा आसरा घ्यावा लागला. जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलीसही सुनेने घरात न घेता धमकावले.
वांद्रे येथील घटनेत एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या मालमत्तेतील एक निवासी गाळा नातवाला भेट म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. ते घर नावावर होईपर्यंत सर्व सुरळीत होते. मात्र, घर नावावर होताच मुलगा, सून आणि नातवाने वृद्ध दाम्पत्याचा छळ सुरू केला. त्यामुळे या दाम्पत्याने गिफ्ट डीड रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर त्यांचा छळ आणखी वाढला. अखेर या दाम्पत्याने पोलिस तक्रार केली. त्या आधारे पोलिसांनी कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा नोंदवला.
