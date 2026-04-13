मुंबईत उच्चस्तरीय न्यूरो पुनर्वसन केंद्राचा प्रस्ताव
वाढत्या पक्षाघात रुग्णांसाठी आयएफएनआरची राज्य सरकारकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : मुंबईत वाढत्या पक्षाघात रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर उपचारानंतरच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वाची मागणी समोर आली आहे. इंडियन फेडरेशन ऑफ न्यूरो रिहॅबिलिटेशनने (आयएफएनआर) राज्य सरकारकडे उच्चस्तरीय न्यूरो पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव देण्याची तयारी केली आहे.
देशात पक्षाघाताच्या रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना उपचारानंतरची दीर्घ आणि खर्चीक पुनर्वसन प्रक्रिया मोठे आव्हान ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत असे केंद्र उभारण्याची संकल्पना पुढे आली असून, येथे स्ट्रोक तसेच इतर न्यूरोलॉजिकल आजारांवरील पुनर्वसन सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यावर भर असेल. रुग्णांना येथे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुंबईत झालेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय टेली न्यूरो रिहॅबिलिटेशन परिषदेत देश-विदेशातील तज्ज्ञांनी पक्षाघाताच्या वाढत्या घटना, नवे तंत्रज्ञान आणि उपचारातील अडचणींवर सविस्तर चर्चा केली. आयएफएनआरचे सचिव डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव यांनी सांगितले, की पक्षाघात हा आता दीर्घकाळ चालणारा आजार बनला आहे. मात्र बहुतांश विमा योजनांमध्ये स्ट्रोकनंतरच्या पुनर्वसनाचा समावेश नसल्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी हा खर्च कव्हरमध्ये घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या केंद्रासाठी सुमारे ३० ते ४० हजार चौरस मीटर जागेची गरज असून, ती उपलब्ध करून देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येणार आहे.
खर्चीक उपचार
आयएफएनआरचे अध्यक्ष डॉ. निर्मल सूर्या यांनी सांगितले, की पक्षाघातानंतर रुग्णाला पुन्हा चालणे, बोलणे आणि दैनंदिन कामे करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी दीर्घकालीन थेरपी आवश्यक असते. मात्र हा उपचार अत्यंत खर्चीक असल्याने अनेक कुटुंबांवर मानसिक आणि आर्थिक ताण वाढतो. त्यामुळे सरकारी स्तरावर असे केंद्र उभारल्यास रुग्णांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
